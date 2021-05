Justitie VS onderzoekt inmenging Oekraïners in verkiezingen 2020

Federale openbaar aanklagers in de Verenigde Staten onderzoeken of Oekraïners zich schuldig hebben gemaakt aan inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november vorig jaar, meldt The New York Times. Bekend is dat Rudy Giuliani, destijds de persoonlijke advocaat van toenmalig president Donald Trump, voor de verkiezingen naar Oekraïne was gegaan naar compromitterend materiaal om te gebruiken tegen Joe Biden en diens zoon Hunter.