De Nederlandse staat heeft topman Ben Smith van Air France-KLM gevraagd af te zien van variabele beloningen zolang het bedrijf de ontvangen staatssteun niet heeft terugbetaald. Het bedrijf legt evenwel uit dat de bonussen die hem in het vooruitzicht zijn gesteld, horen bij het beloningspakket dat bij zijn aantreden in 2018 is afgesproken.