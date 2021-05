Onbekenden hebben op bunkers in de duinen bij Koudekerke op Walcheren gele sterren geschilderd met daarin het woord ‘covid’. De bunkers liggen in de buurt van de Duinweg in het Zeeuwse dorp. De politie ontdekte maandagochtend na een melding gele sterren op vier bunkers en is meteen een onderzoek begonnen. Het is niet voor het eerst dat in Koudekerke dergelijke bekladdingen zijn aangebracht.