De herstelplannen die achttien EU-landen tot dusver in Brussel hebben ingeleverd zien er volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie „heel veelbelovend” uit. De commissie zal de vaart erin zetten om in minder dan twee maanden de plannen te beoordelen, beloofde hij na afloop van een tweedaagse bijeenkomst van de EU-ministers van Financiën in Lissabon.