Ruim de helft van het onderwijspersoneel wil nog geen volledige heropening van de middelbare scholen. Dat blijkt uit een enquête die vakbond CNV Onderwijs deed onder 1380 leden. Zaterdag neemt het demissionair kabinet een beslissing over of het voortgezet onderwijs weer vijf dagen per week voor iedereen open kan, zonder dat de leerlingen zich aan de 1,5 meterregel hoeven te houden.