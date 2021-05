Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Rotterdam een taakstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijke celstraf geëist tegen journalist Ans Boersma voor valsheid in geschrifte. Volgens de officier van justitie heeft de vrouw gelogen bij de visumaanvraag van haar toenmalige vriend Aziz A. in 2014.