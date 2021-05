De voornaamste kandidaten om na de verkiezingen in september de nieuwe bondskanselier van Duitsland te worden, treffen elkaar donderdag voor het eerst met z’n drieën in een debat. Ze zijn samen met andere kopstukken uitgenodigd door de publieke omroep om in gesprek te gaan over de Europese politiek van het land in de coronacrisis en straks na de verkiezingen en ook over de toekomst van de Europese Unie.