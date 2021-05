Inflatiecijfer EU en Fed-notulen centraal op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar de inflatiecijfers van de eurozone. Ook wordt gelet op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Beleggers hopen in de aantekeningen van de rentevergadering aanwijzingen te vinden over hoe de centrale bankiers denken over de stijgende inflatie in de Verenigde Staten. De sterke toename van het algemene prijspeil zorgde afgelopen week nog voor onrust op de aandelenmarkten.