Aan de hand van foto’s en posters laat het internationale collectief Now You See Me Moria zien hoe het er in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos aan toegaat. Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, het Amsterdamse Foam en het Stedelijk Museum Amsterdam brengen de beelden, ieder vanuit hun eigen invalshoek, zodra de musea weer open kunnen onder de aandacht van een groot publiek.