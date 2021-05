Britse vorstin: prioriteit is nationaal herstel van pandemie

De Britse koningin Elizabeth heeft bij de opening van het Britse parlementaire jaar gezegd dat „een nationaal herstel van de pandemie dé prioriteit is van de regering”. De plechtigheid is als gevolg van die pandemie erg sober gebleven. De vorstin is niet in ceremoniële gewaden naar het parlementsgebouw in Londen gegaan, maar in dagelijkse kledij. Ze reed met een auto van het paleis naar het parlement en niet zoals gebruikelijk in een koets.