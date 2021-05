Impuls online activiteiten JBGG door coronajaar

Het werk van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) kwam in 2020 grotendeels stil te liggen door de coronacrisis. Tegelijk kregen digitale vormen van contact „een impuls” door de nieuwe situatie. Dat schrijft de jongerenorganisatie in het dinsdag verschenen jaarverslag over 2020. De gevolgen van de coronabeperkingen „vervullen met zorg over de betrokkenheid van jongeren bij de kerkelijke gemeente.” De jeugdbond bereikt door extra inzet op online aanwezigheid „gelukkig nog steeds veel jongeren”, aldus het jaarverslag, „maar de peilstok van het persoonlijk contact wordt gemist.”