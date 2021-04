Het herstel van de Chinese bedrijvigheid zette afgelopen maand door, in zowel de dienstensector als de industrie, maar wel wat langzamer dan economen in doorsnee hadden verwacht. Dat komt onder meer door het chiptekort, maar ook slechte internationale logistiek, het tekort aan containers en de stijgende transportprijzen. Verder maken bedrijven zich zorgen vanwege een vertraging van vraag en aanbod in de industrie en toenemende kosten.