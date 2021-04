Corona had in 2020 volop impact op de aandachtsgebieden van inlichtingendienst AIVD. Digitale spionage en cyberaanvallen namen toe, jihadisten zaten door de lockdown noodgedwongen thuis en het extremisme vond een voedingsbodem binnen de groeiende (corona)protesten tegen de overheid, schrijft de dienst in het donderdag verschenen jaarverslag 2020.