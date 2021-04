Het is maar voor één keer, sprak ik mezelf vorig jaar rond deze tijd moed in. Want Koningsdag missen, dat was echt wel balen. Ik ben niet zo van de grote feesten, maar voor dit dagje maak ik graag een uitzondering. Speuren naar mooie spullen en tussendoor je laten verrassen door wat er aan etenswaar wordt aangeboden – een heerlijke combinatie.