Twente Airport wil zonder aanpassingen aan de startbaan drie geparkeerde jumbojets van Lufthansa later dan 30 juni laten vertrekken. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaf eerder slechts tot die datum toestemming voor vertrek van deze gestalde vliegtuigen, bleek donderdag tijdens een kort geding in de rechtbank in Zwolle.