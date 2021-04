De grote schikking die ABN AMRO heeft getroffen vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwassen, komt hard aan in de bankensector. „We hebben als sector in de afgelopen jaren vele stappen gezet om misbruik van onze systemen door criminelen te voorkomen maar de tekortkomingen bij ABN AMRO leren dat we er nog niet zijn”, zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).