Zorgen over hoge kosten energie-eiland voor Belgische kust

Het eiland, het Prinses Elisabeth eiland gedoopt, moet de elektriciteit van nieuwe windparken op de Noordzee naar land sturen. De bouw van het eiland moest 2,2 miljard euro kosten, maar dat bedrag is nu al opgelopen tot 7 miljard euro.

Elia heeft er steeds op gewezen dat op lange termijn de opbrengsten en voordelen van het eiland doorslaggevend zijn. Maar de nieuwe topman van het bedrijf, Bernard Gustin, zegt nu erg bezorgd te zijn.

„Elia is een verantwoordelijk bedrijf, we zijn dan ook bezorgd over de kosten. Maar we moeten ook naar de lange termijn kijken”, aldus Gustin. „We mogen binnen tien jaar geen spijt hebben van onze beslissing. Dat zou een ramp zijn.” Het is de bedoeling dat Elia in het eerste kwartaal van 2025 een beslissing neemt over het verdere ontwerp van het energie-eiland.