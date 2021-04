Otters in een aquarium in Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia zijn positief getest op het coronavirus, meldt de dierentuin. „Ze begonnen milde ademhalingssymptomen te vertonen, waaronder niezen, loopneuzen, gebrek aan energie en hoesten”, maakte het Georgia Aquarium bekend in een persbericht, eraan toevoegend dat de dieren „naar verwachting volledig zullen herstellen”.