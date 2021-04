Om verbeteringen door te voeren bij de uitvoerders van de overheid, is 735 miljoen euro per jaar nodig. Dat schrijft accountantskantoor EY in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Het gaat om kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van beleid bij uitkeringsinstantie UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst.