Van Ark zou zelf lagere bonus voor alle zorgmedewerkers kiezen

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) zou er zelf voor kiezen om iedereen in de zorgsector een zorgbonus te geven, wetende dat de bonus dan lager is dan de eerder voorgestelde 500 euro. Eerder deze week schetste zij de Tweede Kamer haar „dilemma” wat betreft de zorgbonus: óf de zorgmedewerkers in de ‘frontlinie’ van de coronazorg 500 euro geven, óf een bonus van 200 tot 240 euro voor de medewerkers in de hele zorgsector.