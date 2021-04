De behandeling van verzoeken tot schadevergoeding hoort niet thuis in het strafproces over het neerhalen van vlucht MH17. Dat vinden de advocaten van verdachte Oleg Poelatov. Hij is de enige van de vier verdachten die zich in dit omvangrijke proces laat bijstaan door advocaten. Poelatov ontkent iedere betrokkenheid bij de vliegramp.