Schiphol heeft vorige maand nog maar een fractie van de normale aantallen reizigers verwelkomd. In maart reisden 660.000 mensen via de grootste luchthaven van het land. Dat is bijna driekwart minder dan in maart vorig jaar, toen de coronapandemie voor het eerst zwaar drukte op internationale vliegreizen. Het is ook een fractie van alle reizigers die Schiphol in maart 2019 aandeden.