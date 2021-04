Eén op de drie ouders begrijpt de lesstof bij het thuisonderwijs van groep 8 vaak niet. Bij ouders met een hbo- of universitaire opleiding is dit 20 procent en bij ouders met een mbo-opleiding 39 procent, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. Hoe het kan dat ouders moeite hebben met de lesstof is niet onderzocht.