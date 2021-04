Een Amerikaanse parlementscommissie heeft een voorstel goedgekeurd dat kan leiden tot compensatie voor de nakomelingen van slaven. Dat wordt door voorstanders gezien als een mijlpaal, maar volgens Amerikaanse media is het zeer de vraag of het verdeelde Congres tekent voor het plan. Daar staat in dat een commissie met voorstellen moet komen om zwarte Amerikanen schadeloos te stellen.