Medicijnresistente mutaties van de parasiet die de ziekte malaria veroorzaakt, krijgen steeds meer voet aan de grond in Afrika. Wetenschappers zijn donderdag met het eerste klinische bewijs daarvoor gekomen. Epidemiologen maken zich al lange tijd zorgen over de opkomst van medicijnresistente ziekteverwekkers in Afrika, dat in 2019 zo’n 90 procent van alle malariadoden wereldwijd te betreuren had.