Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) registreerde in ‘coronajaar’ 2020 in totaal 135 anti-Joodse incidenten, een stuk minder dan het aantal van 182 het jaar ervoor. Omdat Nederland „voor het grootste deel van 2020 in lockdown verkeerde, is het aantal incidenten alsnog zorgwekkend”, stelt CIDI.