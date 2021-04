Voor het eerst sinds maand daling in aantal besmettingen Curaçao

Voor het eerst sinds een maand is het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus op Curaçao aanzienlijk gedaald. Zondag waren er 4768 besmettingen op het eiland, een dag later staat het aantal op 4472. Dat is een daling van bijna driehonderd personen. Er liggen nog steeds 118 mensen in het ziekenhuis met een coronabesmetting, onder wie 41 op de intensive care (ic). Negen Curaçaose patiënten zijn overgebracht naar de ic op Aruba.