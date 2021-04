Na een reeks nachten met strenge vorst vrezen veel Franse wijnbouwers en fruittelers voor hun oogst. De omvang van de schade wordt momenteel vastgesteld, zei de Franse premier Jean Castex tijdens een bezoek aan getroffen boeren in Colombier-le-Cardinal in de zuidelijke regio Ardèche. Hij beloofde extra financiële steun, nadat zijn landbouwminister al hulp uit een rampenpot voor de landbouw had aangekondigd.