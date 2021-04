‘Franse president heft omstreden elitair onderwijsinstituut op’

De Franse president Emmanuel Macron gaat een omstreden en als elitair bekendstaand onderwijsinstituut, de École Nationale d’Administration (ENA, Nationale Administratieschool) in Straatsburg, opheffen. Hij maakt dit volgens nieuwszender Europa1 donderdag bekend. Over de opheffing wordt in Frankrijk al lange tijd gesproken en de massale protesten van de ‘gele hesjes’ in 2018 en 2019 tegen de gevestigde orde hebben de ENA verder in het nauw gedreven.