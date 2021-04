De demonstrant die in januari tijdens de avondklokrellen een ploertendoder en een mes meenam naar het Museumplein, noemt het in de rechtbank stom dat hij wapens meenam naar de demonstratie in Amsterdam. „De ploertendoder had ik nooit mee moeten nemen. Ik weet ook niet wat me bezielde. Ik wilde geen slachtoffer worden van politiegeweld”, zei Melvin B. (36) donderdag tegenover de politierechter.