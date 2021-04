In de buurt van bijenkasten op heidevelden vliegen beduidend minder insecten. Dat komt doordat de honingbijen om voedsel concurreren met de vliegende insecten. Aangezien het in heel Europa en ook in Nederland slecht gaat met de insecten, is het de vraag of het wel een goed idee is om bijenkasten op de bloeiende heide toe te staan.