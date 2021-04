Taghi: ik zie alleen de langer wordende neus van de kroongetuige

Ridouan Taghi heeft zich er woensdag tijdens het verhoor van kroongetuige Nabil B. uitvoerig over beklaagd dat hij hem niet of nauwelijks kan zien. In de zittingszaal van de Amsterdamse gerechtsbunker zit B. met een van zijn advocaten in een speciale, deels afgeschermd box. „Hij zit achter een muurtje. Ik zie alleen zijn neus langer worden als hij liegt”, zo onderbrak Taghi het verhoor door de rechtbank. „Wij zijn hier toch gekomen om dat leugenachtige gezicht van hem te zien.”