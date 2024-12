Hof beveelt nader onderzoek in zaak ziek maken eigen kinderen

De vrouw heeft het kind volgens de rechtbank geprobeerd te vergiftigen met een diarreeremmend middel, loperamide, dat zij telkens zou hebben vermengd met gekolfde moedermelk. De vrouw heeft dit altijd ontkend en heeft verklaard dat zij het middel slikte in verband met een chronische darmziekte. Het hof wil dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan naar de moedermelk.

Ook vindt het hof nieuw onderzoek naar de psyche van de verdachte nodig. Eerder onderzoek leidde tot de conclusie dat V. volledig toerekeningsvatbaar is. De onderzoekers beschikten destijds niet over het volledige patiëntendossier van de verdachte, stelt het hof. V. was eerder opgenomen geweest op een afdeling psychiatrie. Toen waren er aanwijzingen dat zij aan een postnatale psychose leed. Deskundigen die V. zelf had ingeschakeld achtten haar volledig ontoerekeningsvatbaar.

V. is tegen het vonnis van de rechtbank in beroep gegaan. De rechtbank sprak haar vrij van het opzettelijk ziek maken van haar eerste kind, een zoontje. Niettemin heeft de rechtbank de strafeis van het Openbaar Ministerie gevolgd. Het OM heeft ook beroep ingesteld, omdat het het niet eens is met de gedeeltelijke vrijspraak.

Het hof verwacht de zaak in de loop van volgend jaar inhoudelijk te kunnen behandelen. V. is eerder dit jaar onder strenge voorwaarden al geschorst uit voorarrest.