Het ene moment zat hij hoog in een toren achter een beiaardklavier. Het andere moment boog Jasper Stam (40) zich de achterliggende jaren over een eeuwenoud boek van Brakel dat in hedendaagse tale Kanaäns moest worden overgezet. Zowel de klank van een klok als de boodschap van Brakel boeit de Kampenaar.