Bart Jan Spruyt: als er een rem op je leven wordt gezet

Toen hij jong was, wilde hij het Grote Boek over de Reformatie schrijven. Toen hij iets ouder was, wilde hij de wereld veranderen door een Grote Conservatieve Beweging te beginnen. Maar het leven heeft Bart Jan Spruyt geleerd om de doelen iets bescheidener te stellen. „Dat ik met heel veel liefde onderwijs geef, dat is nu het belangrijkste.”