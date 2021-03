De Japanse banken stonden woensdag opnieuw onder druk op de beurs in Tokio. De zorgen over de gevolgen van het schandaal rond het Amerikaanse hedgefonds Archegos namen weer toe nadat Mitsubishi UFJ Financial Group waarschuwde voor een groot verlies als gevolg van transacties met een niet bij naam genoemde Amerikaanse klant. Ook Nomura, die eerder deze week al waarschuwde voor een miljardenverlies, ging verder omlaag.