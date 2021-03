De nieuwe Tweede Kamer gaat woensdag aan de slag. De 150 volksvertegenwoordigers van zeventien partijen worden aan het begin van de middag beëdigd. Onder hen is een aantal demissionaire bewindslieden. Ook de veelbesproken CDA’er Pieter Omtzigt is bij de installatie, liet hij weten. Hij nam de afgelopen tijd rust vanwege oververmoeidheid en zal dat nog even blijven doen.