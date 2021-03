Het is een pijnlijke waarheid dat jihadistisch gemotiveerd geweld na de nederlaag van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak niet is verdwenen. In Afrika rukken jihadistische groepen juist op. In Mozambique, in het zuiden van Afrika, nam een aan IS gelieerde militie zondag grote delen van de kuststad Palma in, een plaats met zo’n 75.000 inwoners. Daarbij vielen tientallen doden; duizenden mensen sloegen op de vlucht.