Oud-verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren willen volgende week in de Tweede Kamer uitleg geven over de geklapte verkenning, zeggen ze op Twitter. Een brede meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de verkenners opheldering geven over de notities van Ollongren, die zichtbaar waren op een nieuwsfoto.