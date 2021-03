‘Verleng steun voor ondernemers naar einde van het jaar’

De steun voor ondernemers in gesloten sectoren moet worden uitgebreid en verlengd tot het einde van het jaar nu er geen zicht is op de heropening van bedrijven. Dat geeft ondernemers vertrouwen en is ook belangrijk voor bedrijven die niet rechtstreeks maar verderop in de keten later worden getroffen. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op het verlengen van de huidige coronamaatregelen tot en met 20 april.