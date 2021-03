Ernst August bij de rechter

Bij de regionale rechtbank in Wels in de Oostenrijkse deelstaat Oberösterreich staat dinsdag een rechtszaak op de rol tegen prins Ernst August, hoofd van het voormalige koningshuis Hannover en hertogdom Brunswijk. Duitse en Oostenrijkse media staan in de rij om er verslag van te doen. „Mijn cliënt is al veroordeeld voordat het proces is begonnen”, aldus de advocaat van Ernst August.