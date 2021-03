Als acne niet mag en dun de norm is

Een eerlijk beeld meegeven van het lichaam. Dat is het doel van ”Gewoon. Bloot.” dat zondag voor het eerst wordt uitgezonden. In het tv-programma stellen kinderen vragen aan „doodgewone, poedelnaakte” volwassenen. Een storm van kritiek barstte los op de aankondiging van het programma. Maar is het juist niet hard nodig om kinderen en jongeren een realistischer lichaamsbeeld mee te geven?