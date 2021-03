Exitpoll met zetel verlies is tegenvaller voor DENK-leider Azarkan

DENK komt in de exitpolls uit op twee Tweede Kamerzetels, een verlies van één zetel ten opzichte van de uitslag in 2017. „De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat mij tegenvalt”, zegt de lijsttrekker van de kleine oppositiepartij, Farid Azarkan tegen de NOS. Maar hij is „ervan overtuigd” dat zijn partij uiteindelijk toch drie zetels haalt. De DENK-kiezer zit volgens hem nog „verstopt in de polls”.