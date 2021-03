Doodgereden wolvin op Veluwe was zwanger van 8 welpen

De wolvin die begin deze maand werd doodgereden op de doorgaande weg van Ede naar Arnhem, was zwanger van acht welpen. Dat is gebleken uit sectie op het kadaver volgens BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder andere wolvenschade bijhoudt. De wolvin was zelf vrijwel zeker een welp van de roedel op de Noord-Veluwe. Daar vestigde zich in 2019 het eerste wolvenpaar van Nederland.