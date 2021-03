Inval politie in kerk Pakistan

De politie heeft de voorganger en bezoekers van de New life Church in het Pakistaanse Mohallah Sialkoti gearresteerd. Dat gebeurde zondag 25 februari, meldde het Centre for Legal Aid Assistance and Settlement (Claas) deze week. De politie greep in na klachten van lokale moslims. Voorganger Amjad en ouderling Yousaf Lal zeggen dat moslims rond de kerk hen vaker dwarszitten. De tegenstanders willen graag dat de kerk helemaal dicht gaat. Zij vinden dat die voor onrust zorgt.