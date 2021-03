Amerikaanse beleggers wachten op Fed-baas Jerome Powell

Amerikaanse beleggers wachten op geruststellende woorden van Federal Reserve-baas Jerome Powell. Aan hem is het om duidelijk te maken hoe de Amerikaanse koepel van centrale banken aankijkt tegen de recente nervositeit op de obligatiemarkten. In afwachting van Powells toelichting op het rentebesluit van woensdag kwamen belangrijkste graadmeters op de beurzen in New York dinsdag niet veel van hun plek.