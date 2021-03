Texaans winterweer raakt Duits energieconcern RWE

Het Duitse energieconcern RWE verwacht dat zijn resultaten dit jaar flink te lijden hebben onder het extreme winterweer dat Texas vorige maand teisterde. Het bedrijf is voornamelijk actief in Duitsland en in andere Europese markten, maar heeft ook windmolenparken in de Amerikaanse staat. Die konden door de vrieskou minder produceren, wat het bedrijf dwong om dure elektriciteit in te kopen.