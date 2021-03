Transportbedrijven zetten Nikkei op winst

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag hoger gesloten. Vooral de Japanse transportbedrijven deden goede zaken door de hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend vooruit. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar de Dow Jones-index een nieuw recordniveau bereikte na de goedkeuring van het coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar. De Amerikaanse president Joe Biden zal het steunpakket vrijdag ondertekenen.