Nederlander betaalt alleen in de supermarkt zelf voor sneltest

Mensen hoeven niet te betalen voor sneltesten die nodig zijn voor toegang tot evenementen, maar ook voor werk of school moeten de testen gratis zijn. De Tweede Kamer wil dat de overheid gratis snelle zelftesten beschikbaar stelt. Dat is volgens coronaminister Hugo de Jonge in veel gevallen logisch, „maar in de supermarkt verwacht ik wel echt dat mensen zelf gaan betalen”.