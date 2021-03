Coalitie wil volledige vergoeding vaste lasten in steunpakket

Door coronamaatregelen getroffen ondernemers moeten 100 procent van hun vaste lasten, zoals de huur, vergoed krijgen. Het subsidiepercentage van de steunregeling TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) moet in het tweede kwartaal naar 100 procent in plaats van 85 procent, bepleiten de coalitiepartijen in het laatste coronadebat voor de Tweede Kamerverkiezingen. ChristenUnie, VVD, D66 en CDA vinden dat „er meer steun nodig is om ondernemers de eindstreep te laten halen”.